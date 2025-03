Per l'Inter è tempo di tornare a pensare alla Champions League: i nerazzurri affronteranno mercoledì il Feyenoord del neo allenatore Robin Van Persie. La Gazzetta dello Sport presenta così gli olandesi: "Il Feyenoord si presenta in panchina con un ex attaccante di fama mondiale, Robin Van Persie, ma nemmeno il nuovo tecnico riesce a sbloccare i suoi. Prima di ricevere l'Inter in Champions, mercoledì, i biancorossi vengono così staccati in classifica dall'Utrecht e sono quarti".

"La prima partita con Robin Van Persie in panchina non finisce bene, dopo una settimana di sorprese e qualche discussione. [...] Ora punta alla Champions, almeno come qualificazinoe, ma spera nella sorpresa con l'Inter, come già successo con i rossoneri. Come annunciato, Van Persie, che ha firmato un contratto fino al giugno 2027, ieri non ha potuto utilizzare Moder e Milambo, reduci da infortunio. Ma il Feyenoord è fiducioso nel poterli avere contro l'Inter. Nella lista degli indisponibili degli olandesi ci sono anche Timber, Zerrouki, Stengs e Hwan. Di sicuro non ci sarà mercoledì anche Givairo Read, espulso contro il Milan".