Continua il momento positivo del Feyenoord, che dopo aver eliminato il Milan e in attesa di sfidare l'Inter, vince anche in campionato

Continua il momento positivo del Feyenoord, che dopo aver eliminato il Milan dalla Champions League, e in attesa di sfidare l'Inter negli ottavi, vince anche in campionato, per 2-1 sull'Almere City.