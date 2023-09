FIFA The Best 2023, miglior allenatore: Inter, tra i candidati c’è Inzaghi

Importante riconoscimento per il tecnico nerazzurro, inserito nella lista dei migliori della passata stagione

C'è anche Simone Inzaghi nella lista dei candidati al premio "FIFA The Best" per il miglior allenatore del 2023. Il tecnico dell'Inter se la vedrà con Josep Guardiola (Manchester City), Ange Postecoglu (Celtic, oggi al Tottenham), Luciano Spalletti (Napoli, ora ct della Nazionale italiana) e Xavi (Barcellona).