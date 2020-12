Jurgen Klopp ha vinto il The Best Fifa Football Award 2020, a Zurigo, come miglior allenatore. Il tedesco ha avuto la meglio sul connazionale del Bayern Monaco, Hans-Dieter Flick, e sull’argentino Marcelo Bielsa, che guida il Leeds United. Determinante per Klopp la vittoria in Premier League con i Reds. Per il tedesco si tratta del secondo successo consecutivo: l’anno scorso trionfò grazie alla vittoria della Champions League.