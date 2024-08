"La Fifa ritiene che ci sia un modo più produttivo di procedere per il calcio rispetto alla minaccia di azioni legali e l'offerta di impegnarsi in un dialogo rimane sul tavolo. La FIFA serve e bilancia gli interessi generali del calcio mondiale, compresa la protezione dei giocatori, e cerca sempre di fare ciò che è meglio per il gioco in tutto il mondo", è quanto si aggiunge.