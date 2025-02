Gabriele Gravina è stato rieletto alla guida del calcio italiano. L'attuale n.1 uscente, e unico candidato, è stato confermato alla guida della FIGC con il 98,68% dei voti (481,084 su 487,500) espressi durante l'assemblea elettiva in corso a Roma. Per Gabriele Gravina si tratta del terzo mandato.

In mattinata Stefano Campoccia (Udinese), Francesco Calvo (Juventus) e Giuseppe Marotta (Inter) sono stati eletti come consiglieri federali in quota Lega Serie A.