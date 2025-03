La Figc ha scritto alla Fifa e alla Ifab per sperimentare il Football Video Support in Serie C e nella Serie A Femminile

Gianni Pampinella Redattore 11 marzo 2025 (modifica il 11 marzo 2025 | 16:46)

La Figc ha scritto alla Fifa e alla Ifab per sperimentare il Football Video Support in Serie C e nella Serie A Femminile. Il Fvs è una tecnologia simile alla Var ma ha meno telecamere e non prevede ufficiali di gara supplementari all'arbitro, quindi è molto più economica ed alla portata di tutti. Il suo impiego può essere richiesto dall'arbitro stesso e, per non più di due volte a partita, anche dalle stesse squadre in campo.