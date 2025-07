È il giorno del Consiglio Federale: in arrivo l’ufficialità sull’Inter U23

La seconda squadra nerazzurra è stata affidata a Stefano Vecchi, che ha allenato in passato la Primavera. Giocherà in Serie C

Il progetto Under23 dell'Inter prende forma. Oggi il club nerazzurro riceverà dal Consiglio Federale la conferma ufficiale dell'ammissione della squadra che si chiamerà Inter U23 al prossimo campionato della Serie C. La squadra, che ha già iniziato ad allenarsi, è stata affidata a Stefano Vecchi e il campionato di Lega Pro partirà il 24 agosto. L'allenatore ha guidato la Primavera dell'Inter e per due volte ha traghettato la prima squadra, nel 2016, dopo l'esonero di de Boer e dopo quello di Pioli.

"Informativa del segretario generale; integrazione dell’organico per il Campionato di Serie C per la stagione 2025/2026; integrazione dell’organico per il Campionato di Serie B Femminile per la stagione 2025/2026; modifiche regolamentari; nomine di competenza; varie ed eventuali", si legge nella nota.