"Quando poi c’è da soffrire la pressione del Bologna, anche se un po’ confusa, l’Inter sa di avere una difesa che non ha subito gol in 23 partite su 38 complessive. Il ritorno di Acerbi è in grande stile, mentre quello di Calhanoglu e Thuram dal primo minuto è più che altro un rodaggio in prospettiva del Metropolitano. Ma la scena da ricordare la gira ai microfoni di Dazn Nicolò Barella. L’azzurro torna sui fatti e le polemiche della sfida con il Genoa vinta mercoledì con un rigore fantasma, ottenuto dopo l’intervento di Frendrup: «Non era mio intento simulare — spiega Barella, molto apprezzato da Inzaghi — ma probabilmente ho sbagliato nella reazione e voglio chiedere scusa per quel momento. In campo hai voglia di vincere e fai cose che non vorresti fare, mi scuso e basta»".