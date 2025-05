Cancelli dello stadio aperti dalle 17 e tassativa chiusura alle 23,30 o, in caso di supplementari o rigori, alle 00,15. Il sito della Uefa ha messo a disposizione una guida dettagliata con piantine della città, informazioni logistiche, programma di intrattenimento e soprattutto l'invito a non usare la macchina. Anche il Consolato generale d'Italia a Monaco dal proprio sito web ha diffuso informazioni dettagliate per eventuali emergenze sanitarie, numeri utili e notizie aggiornate per chi è in arrivo, compresi quanti dovessero scegliere il camper. Difficile dire quanti tifosi italiani saranno presenti a Monaco, di certo i 18 mila in possesso del tagliando, ma potrebbero arrivare anche coloro che il biglietto non ce l'hanno, scegliendo comunque di restare vicino alla propria squadra fino alla fine, sia che si vinca, sia che si perda.