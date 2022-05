Finale Coppa Italia, Juventus-Inter dove vederla in tv e in streaming

Dove seguire in diretta la finale di Coppa Italia tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Simone Inzaghi

L'Inter si prepara per la finale di Coppa Italia. Mercoledì 11 maggio alle 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma i nerazzurri affronteranno la Juventus per decidere chi si aggiudicherà la Coppa Italia Frecciarossa 2021/22.

Juventus-Inter, match valido per la finale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 11 maggio alle 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma e verrà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset: la partita sarà visibile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.