“Ce la faremo”. E’ questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 14 marzo 2020. “Il mondo dello sport non perde la speranza”, continua il quotidiano romano che poi aggiunge: “L’UEFA ferma le Coppe. Stop ai tornei delle cinque leghe top. Slittano i test con Inghilterra e Germania. Rinvio certo per Euro 2020. Serie A, club uniti: concludere la stagione per intero, anche a luglio”.