Fiorentina in crisi, Pradè: “Perse umiltà e identità. Non è possibile…”

"Abbiamo cercato anche di dare delle motivazioni a tutto questo, adesso però si cambia regime, si cambia il nostro modo di essere e di pensare. La mattina si arriva presto, la sera si va via tardi. Poi faremo un'analisi di tutte le cose da fare". Pradè ha quindi ha aggiunto: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi e al presidente. Non è possibile perdere una partita del genere, abbiamo delle ambizioni, vogliamo arrivare in alto ma così non si va da nessuna parte". Il dirigente ha lanciato un altro messaggio: "Mancano 10 giorni alla fine del mercato, chi ha il mal di pancia ce lo dica e troviamo una soluzione".