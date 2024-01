Fiorentina-Inter, il club viola annuncia: “Siamo già in 30mila”

Sono oltre 30mila i tagliandi venduti per il match di campionato Fiorentina-Inter che si giocherà allo stadio ' Artemio Franchi ' di Firenze domenica sera alle 20.45. È quanto scrive il club viola sul sito ufficiale sottolineando che ci sono ancora dei biglietti in vendita in alcuni settori.

"A quattro giorni dalla partenza delle vendite abbiamo superato le 30.000 presenze. Restano ancora disponibili alcuni settori. A partire dalla giornata odierna è disponibile l’acquisto in vendita libera di tutti i settori, anche in Curva Ferrovia non sarà necessaria la tessera InViola. Resta attiva la limitazione per i residenti nella regione Lombardia", si legge sul sito della società toscana.