Inzaghi: “Siamo una squadra in missione. Ora dobbiamo recuperare. Le parole di Guardiola…”

Al termine della finale di Coppa Italia tra Fiorentina-Inter , gara vinta dai nerazzurri, Simone Inzaghi ha rilasciato altre dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Siamo partiti male, solitamente approcciamo in modo diverso. I ragazzi sono stati bravi a rimanere attaccati alla partita. L'ultima mezzora abbiamo fatto benissimo. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità e distanze, bisogna fare i complimenti alla Fiorentina. Le parole di Guardiola? Fanno piacere dette da un tecnico come lui, il City lo conosciamo, è la squadra migliore in Europa in questo momento. È una finale e ce la giocheremo, adesso è giusto goderci questo trofeo importantissimo, poi dobbiamo sistemare il campionato dove manca ancora qualcosina".

"Dobbiamo recuperare perché faremo 20 partite in 2 mesi, un girone abbondante in 2 mesi come se fossimo in missione. Normale che ci sia un po' di stanchezza fisica e mentale, però la squadra sta bene. Onore e complimenti alla Fiorentina, faremo il tifo per loro nella finale di Conference. Il centrocampo del City? Mancano ancora 15 giorni e bisognerà arrivarci nel migliore dei modi. Abbiamo vinto una coppa che volevamo, abbiamo faticato tanto per arrivare a questa finale. Ero più nervoso del solito, adesso c'è una finale di Champions. Il centrocampo mi tengo il mio perché i giocatori che alleno per me sono i migliori del mondo. Dzeko o Lukaku? È una missione quella che stiamo facendo, Lautaro si sta alternando e tutti ci stanno dando una mano".