Fiorentina-Inter, dai social: “Inzaghi re di coppe”

Seconda finale stagionale per l'Inter di Simone Inzaghi. Dopo quella di Supercoppa, soprattutto prima di quella di Champions League: i nerazzurri si ritrovano a giocare 90' che mettono in palio un trofeo. Questa sera all'Olimpico sfideranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano alla ricerca della seconda Coppa Italia di fila nell'attuale gestione tecnica. In questo spazio, come di consueto, raccoglieremo le migliori reazioni dal mondo dei social.