Fiorentina-Inter, moviola GdS: regolari i gol di Lautaro, su Sottil non è rigore

Finale di Coppa Italia tranquilla dal punto di vista arbitrale: pochi gli episodi contestati di Fiorentina-Inter, quasi tutti interpretati correttamente. La Gazzetta dello Sport giudica positivamente la direzione di gara dell'arbitro Irrati e dei suoi assistenti: "Al 2’ il gol della Fiorentina ha sviluppo regolare (Bastoni tiene in gioco Gonzalez). Al 27’ gomitata di Amrabat a Dumfries durante un duello in corsa: il colpo è evidente, meritava il giallo. L’1-1 e l’1-2 di Lautaro non hanno vizi: nel gol del pari è Milenkovic a tenerlo in gioco; nel vantaggio, un attimo prima e in piena area c’era una spallata non regolare di Quarta a Dumfries, poi derubricata dal gol. Giusto non dare rigore nel contatto Dumfries-Sottil in area Inter (28’ s.t.) mentre Handanovic è da brivido al 32’ s.t.: ma subisce la carica di Cabral".