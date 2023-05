Vittoria in rimonta per l'Inter, che batte la Fiorentina e si aggiudica la Coppa Italia. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo è Lautaro Martinez, bene anche Barella e Brozovic, autori dei due assist. Il primo "ti aspetti sempre che vada via con la moto, che strappi la partita per portarla dalla sua parte. Ha il grande merito di dare a Lautaro un pallone d'oro", il secondo "pesca l'imbucata giusta per il gol che rimette in equilibrio la partita, e non è poco nell'economia di una serata partita col piede sbagliato".