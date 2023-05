L'Inter batte in rimonta la Fiorentina e conquista la nona Coppa Italia della sua storia. Per La Gazzetta dello Sport il migliore in campo, e non poteva essere altrimenti, è Lautaro Martinez, autore della doppietta decisiva: "Alla prima occasione riporta la partita sui binari della parità, poi s'inventa il raddoppio con una giocata pazzesca anticipando Milenkovic. Questa coppa dovrebbe finire nella bacheca di casa di Lautaro". Male, invece, Bastoni: "Pronti-via, errore da matita rossa. Stringe al centro sul cross di Ikone al posto di guardarsi alle spalle da Gonzalez. E così l'Inter deve rincorrere. In generale, è sempre in difficoltà con Nico, infatti de Vrij va molto meglio".