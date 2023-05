L'Inter si aggiudica la Coppa Italia battendo in rimonta la Fiorentina. Per Tuttosport il migliore in campo per distacco è Lautaro Martinez, autore dei due gol nerazzurri. In difesa bene Darmian, che "prende rapidamente le misure a Ikoné, qualche affanno con Jovic. Nel finale è decisivo quando salva di testa un gol sulla linea". Sotto tono la prova di Dzeko: "Nel primo tempo sbaglia tutto quello che può negli ultimi 16 metri: ok la regia offensiva, ma serve anche altro. Non gradisce il cambio".