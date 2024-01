Fiorentina-Inter, Inzaghi si affida a Thuram e Lautaro. Il francese ha messo nel mirino un record

Nell'orizzonte c'è la Juve, ma prima l'Inter deve affrontare la Fiorentina. Storicamente la trasferta del Franchi non è mai stata semplice per i nerazzurri e non lo sarà soprattutto domani viste le assenze di Barella e Calhanoglu. Ecco perché Simone Inzaghi si affiderà al tandem d'oro Lautaro-Thuram. "Dopo un rodaggio durato tutta l’estate tra allenamenti ad Appiano e amichevoli in tournée, all’andata la Fiorentina svelò l’affiatamento della nuova coppia offensiva dell’Inter. Primo gol in Italia del francese e primo assist confezionato a favore dell’argentino", sottolinea il Corriere dello Sport.

"La loro intesa, unita alla capacità di far male, sarà una delle chiavi della sfida del Franchi, soprattutto alla luce delle assenze per squalifica di due pilastri come Calhanoglu e Barella. Thuram nel mirino ha già messo il record di marcature stagionali timbrato in carriera con il Gladbach (16, adesso è a 10) e sembra ancor più vicino anche l’obiettivo di agguantare la doppia cifra in campionato in termini di reti (adesso è a 8). Un traguardo che in passato hanno raggiunto solo 4 giocatori - Lukaku, Eto’o, Ronaldo e Djorkaeff - nella loro stagione di debutto con l’Inter. Altrettanto determinante sarà il rendimento di Lautaro, capocannoniere del torneo e voglioso di allontanare l’inseguitore Vlahovic".