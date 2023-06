Fiorentina, Italiano: “Voci di mercato? Non le sento perché non mi interessano e…”

"Le voci di mercato? Non rappresentano né uno stimolo né un disturbo né un motivo di orgoglio. Semplicemente non le sento perché non mi interessano, l'unico mio pensiero riguarda queste ultime due gare della stagione importanti per motivi ovviamente diversi per la squadra, per la società e per i tifosi". Così Vincenzo Italiano sotto contratto con la Fiorentina per un'altra stagione ma accostato da giorni al Napoli a caccia del sostituto di Spalletti.