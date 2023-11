UFFICIALE – Fiorentina-Juventus si gioca regolarmente: la nota dell’Osservatorio

Con una nota ufficiale, l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive ha comunicato che Fiorentina-Juventus, in programma questa sera al Franchi e in dubbio dopo la tragica alluvione in Toscana, si giocherà regolarmente. Ecco l'annuncio:

"In relazione alla partita di calcio Fiorentina- Juventus in programma questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze. L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, preso atto delle determinazioni della Lega Calcio di Serie A e sentite le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza di Firenze, ha valutato che sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, di competenza dell’organismo e delle stesse Autorità di pubblica sicurezza, non ricorrono i motivi per disporre un divieto di svolgimento con rinvio della partita ad altra data".