Una vittoria importante per la squadra di Italiano, che ha tenuto a riposo diversi titolari in vista dei prossimi impegni in Coppa Italia e Conference League. La Fiorentina si porta a 47 punti, a -2 dal Napoli ottavo ma con una partita, quella con l'Atalanta, da recuperare. Sconfitta numero 22 in campionato per la Salernitana, che già nel prossimo turno di campionato potrebbe essere aritmeticamente retrocessa in Serie B.