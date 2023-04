Sky – Fiorentina, verso l’Inter: le ultimissime sulla formazione di Italiano

In casa Fiorentina Italiano confermerà il classico 4-3-3 assicura Sky Sport, ecco la probabile per il match contro l'Inter

Le ultimissime sulle scelte di formazione di casa Fiorentina per la sfida contro l’Inter delle 18 ( qui la probabile nerazzurra ). Vincenzo Italiano confermerà il classico 4-3-3 assicura Sky Sport, ecco la probabile per il match di San Siro. “Tra i pali ci sarà Pietro Terracciano. In mezzo alla difesa, invece, dovrebbe esserci la coppia composta da Nikola Milenkovic e il brasiliano Igor. Sulle corsie dovrebbero agire Dodò e l'ex Cristiano Biraghi.

In mezzo al campo ci sarà Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino sarà affiancato da Giacomo Bonaventura e Rolando Mandragora. In attacco, invece, Vincenzo Italiano non potrà contare su Luka Jovic: l'ex Real Madrid non è convocato contro l'Inter. La prima punta, quindi, sarà Arthur Cabral. Dovrebbero completare l'attacco Jonathan Ikoné e Riccardo Saponara”, si legge.