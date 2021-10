Floro Flores: “Osimhen show, merito di Spalletti. Insigne va sostenuto anche se…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex attaccante Floro Flores ha parlato così dell'andamento del Napoli in campionato

"Osimhen? Per me è ancora lungo il campionato, mi auguro che continui così. Se a me non piace un giocatore non vuol dire che non sappia giocare a calcio, ho detto solo che bisognava dargli tempo perché è giovane e arrivava da un calcio diverso. Sta facendo la differenza e bisogna dare meriti a Spalletti che ci ha sempre creduto, così come a tutta la squadra. Fabian Ruiz l'ho sempre stimato e quest'anno sta facendo la differenza, i risultati stanno arrivando. Se Osimhen fa 40 gol sono il primo a essere contento, l'anno scorso non ha fatto vedere il suo valore e quest'anno sì. Lo scetticismo fa parte del calcio e della vita"