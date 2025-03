"Rrahmani prende forte Thuram, ma Doveri sceglie di non fischiare. Lautaro chiede spiegazioni: "Non è giallo questo? Non è giallo questo?". L'arbitro risponde che è come Dimarco, riferendosi ad un contatto dell'esterno dell'Inter con Politano, che finisce contro i cartelloni. Ma a Lautaro la spiegazione non basta: "Che Dimarco? Va con la spalla, gli dà una spallata", risponde l'attaccante", riporta l'emittente.