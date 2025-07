Serata amarissima per il Paris Saint-Germain di Luis Enrique , che manca l'ultimo appuntamento stagionale: la squadra francese è stata travolta a sorpresa dal Chelsea di Enzo Maresca per 3-0.

Ma i parigini hanno perso anche nel postpartita: è infatti partita una rissa clamorosa tra i calciatori delle due squadre. E anche Luis Enrique è stato protagonista di un bruttissimo gesto. Come mostrano le immagini di DAZN, il tecnico spagnolo ha infatti aggredito l'attaccante avversario Joao Pedro tentando prima di prenderlo per il collo, per poi colpirlo al volto. Assolutamente non da lui.