Dopo essere andato testa a testa contro l'arbitro che lo aveva appena espulso nel finale della gara tra il suo Lione e il Brest è arrivata una maxi squalifica per l'ex allenatore del Milan, Paulo Fonseca . In una nota della Ligue1 arriva la decisione della Commissione disciplinare del campionato francese.

Per l'allenatore portoghese una lunga sospensione valida fino al 30 novembre 2025. Non potrà seguire la squadra in panchina, non potrà avvicinarsi agli spogliatoi degli arbitri e non potrà prendere parte né ai pre-gara né ai post-gara fino a quella data. Fino al 15 settembre del 2025 non potrà neanche entrare negli spogliatoi prima della partita né all'intervallo. "La sanzione ha effetto immediato", si legge nel comunicato della lega francese.