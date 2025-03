"In quel momento, appunto al 96', era in corso una revisione alla Var per un possibile rigore in favore del Brest — penalty che sarebbe stato il secondo e che poi non è stato assegnato — e Benoît Millot ha visto Fonseca troppo agitato in panchina: erano infatti stati concessi 4' di recupero, e il lusitano si attendeva il fischio finale. Dopo il cartellino rosso, il momento di follia, in due riprese perché l'allenatore prima ha urlato addosso al direttore di gara, poi si è voltato per andarsene ma ci ha ripensato e, mentre stava tornando verso il fischietto, è stato fermato dai suoi giocatori e dallo staff".