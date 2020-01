Fonseca: “La Roma presto lotterà con Juventus e Inter. La più forte tra le due? Io…”

Intervenuto in conferenza stampa a Trigoria alla vigilia della gara contro la Juventus, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato così della sua squadra, anche in ottica futura: “Non penso al futuro, penso al presente e alla Roma che mi piace molto. Tutti hanno parlato che questo sia l’anno zero della Roma, stiamo lavorando per tornare più forti, penso che in poco tempo si stia creando la condizione per una Roma futura più forte in grado di lottare con Juventus e Inter, penso che succederà in poco tempo”.

Inter o Juventus: quale squadra è la migliore?

“Giocano in maniera diversa, non ho preferenze per nessuna delle due, sono squadre con idee molto forti da parte dei loro allenatori. Conte ha un’identità molto marcata, così come Sarri ma sono due squadre che giocano in maniera diversa”.