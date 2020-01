Inter e Milan come Roma e Juve? I club studiano plusvalenze e nasce l’idea

Come accaduto per Roma e Juve in estate, con lo scambio tra Pellegrini e Spinazzola, anche Inter e Milan cercano nomi e formule per chiudere un affare conveniente per il mese di gennaio. Tutto nasce dall’interesse rossonero per un nerazzurro: Matteo Politano.

“Il Milan è andato all’assalto di Politano“, evidenzia la Gazzetta dello Sport.

“I dirigenti rossoneri si incontreranno con i manager interisti la settimana prossima per discutere del giocatore. Si profila una trattativa sulla base di uno scambio di prestiti con Kessie. Da valutare la formula, che potrebbe anche portare a una plusvalenza per entrambi i club. Al di là della soluzione usata nell’affare Politano, al Milan servono contanti, quindi cessioni, per andare avanti nel piano di rinnovamento”.