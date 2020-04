Fonseca: “Importante finire il campionato. Tagli stipendi? Roma pronta. E le Coppe…”

Intervenuto a Sky Sport, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato così della possibilità che si possa tornare a giocare al termine dell’emergenza Coronavirus:

“Bisognerebbe pensare a diverse cose: prima quando inizieremo e poi quando inizierà la prossima stagione, è importante per preparare il lavoro. Ma penso che in poco tempo possiamo essere pronti, i giocatori non si sono fermati totalmente, stanno lavorando anche adesso. In poche settimane si può anche tornare a giocare”.

FINIRE CAMPIONATO E COPPE – “E’ difficile da dire ma penso che in questo momento la salute di tutti e di chi lavora nel calcio è la cosa più importante. Dobbiamo capire quando ci saranno le condizioni per tornare. Sarebbe importante finire il campionato anche in estate”.

SEDE NEUTRA PER LE COPPE – “Sì può essere un’idea. Ma sono tutte ipotesi ora. Dobbiamo finire il campionato, sono tante partite da fare e dovremo cercare le migliori condizioni possibili per scegliere il meglio”.

INGAGGI – “Dobbiamo essere pronti per aiutare in questo momento difficile. Tagli dello stipendio? Allenatore e giocatori siamo pronti per farlo, dobbiamo essere sensibili, è un momento troppo difficile per tutti e noi siamo pronti per aiutare”.