Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Gaetano Fontana, allenatore ed ex centrocampista del Napoli, ha detto la sua sulla lotta scudetto. "Durante la sosta un tecnico analizza il trend della squadra, non ha tutti gli uomini a disposizione per proseguire nel lavoro d'insieme, fa un lavoro con chi è rimasto, poi cerca di capire le cause di risultati più o meno negativi. Ovviamente parliamo di supposizioni, non si arriva alla vera matrice di ciò che è accaduto, peraltro sono momenti che possono succedere".