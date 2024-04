Stilata da Forbes la lista dei proprietari di club più ricchi: ecco i 10 ‘italiani’

Forbes ha stilato la classifica dei proprietari di club di calcio più ricchi al mondo. In generale al primo posto della lista c'è Carlos Slim con un patrimonio di ben 93 miliardi di euro: è il proprietario del Real Oviedo. Nella classifica c'è anche tanta Italia a partire dalla famiglia Hartono , con 2,4 miliardi, sono i proprietari del Como. Al secondo post della lista di proprietari di club italiani c'è Commisso con 8 miliardi.

Stimato su 6,4 miliardi il patrimonio dei Friedkin, la famiglia che guida la Roma. Al quarto posto la famiglia Saputo, con 4,3 miliardi, sono a capo del Bologna. Quinto Renzo Rosso con 3,7 miliardi ed è il proprietario del Vicenza e sesto John Elkann con un patrimonio di 2,6 miliardi, ovviamente a capo della Juve, ma ha anche investimenti per esempio in Ferrari. Al settimo posto anche i proprietari del Monza, ereditato dal loro papà Silvio, Piersilvio Berlusconi e Marina Berlusconi che hanno ciascuno un patrimonio di 2,1 miliardi. In lista anche Arvedi (1,8 miliardi) della Cremonese, Percassi con 1,6 miliardi, presidente dell'Atalanta e al decimo posto Marco e Veronica Squinzi alla guida del Sassuolo con 1,1 miliardi di euro ciascuno.