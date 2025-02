L'infortunio rimediato da Yann Sommer (frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra), priverà Simone Inzaghi del suo portiere per 3-4 settimane. Una tegola pesante per i nerazzurri che all'orizzonte hanno lo scontro scudetto col Napoli e gli ottavi di Champions League. Sarà una chance importante per Josep Martinez per giustificare i 13,5 milioni di euro che il club nerazzurro ha investito per lui la scorsa estate.