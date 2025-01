Il pareggio dell'Atalanta contro la Juventus dà all'Inter una grande opportunità per allungare in classifica

Il pareggio dell'Atalanta contro la Juventus dà all'Inter una grande opportunità per allungare in classifica e mettere pressione a Gasperini e al Napoli in vista dello scontro diretto di domenica. A San Siro, i nerazzurri affrontano il Bologna nel recupero della 19a giornata di Serie A, che la squadra di Inzaghi ha saltato per la Supercoppa Italiana.