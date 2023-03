Qualificazioni Euro 2024, Perisic e Brozovic sfidano Calhanoglu: le formazioni ufficiali

C'è tanta Inter nel match di qualificazioni a Euro 2024 tra Turchia e Croazia. In campo, infatti, scendono da titolari Calhanoglu da una parte e Brozovic dall'altra

con Perisic, ex nerazzurro). Ecco le formazioni ufficiali:

TURCHIA: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu (c), Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal. A disposizione: Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Umut Nayir, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Samet Akaydin, Arda Güler, Mehmet Can Aydın.