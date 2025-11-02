Il giornalista, sui social, ha detto la sua rispetto alla vittoria dei nerazzurri al Bentegodi nata grazie ad un autogol negli ultimi minuti

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 20:46)

Dopo la vittoria dell'Inter contro il Verona, Sandro Sabatini ha detto la sua sui suoi profili social. Queste le sue parole: «Quando vinci su autogol all'ultimo minuto una partita equilibrata, vuol dire che sei stato fortunato quindi l'Inter è stata fortunata a vincere a Verona. E per evitare che i tifosi nerazzurri diventino permalosi di fronte a questa "accusa di fortuna" dico che è una regola che vale per tutti. Anche per chi evita, grazie alla bravura del portiere, e mi riferisco al Napoli, due rigori in due partite consecutive che consentono di avere più serenità in entrambi le gare».

Il turnover — «Vale anche la fortuna per una decisione di pochi cm che riguarda il VAR e l'arbitro, quando commette un fallo molto evidente da ultimo uomo ma per il VAR c'è Sucic che è sulla traiettoria del pallone e quindi non è stato fallo da espulsione. Questo per dire che la partita dell'Inter regala grande soddisfazione e meritata naturalmente soddisfazione complessiva per la rimonta in classifica e consente alla squadra di Chivu di essere ad un punto dalla capolista», ha aggiunto.

«Ma merita anche una riflessione perché se è stato un episodio passeggero o un segnale di cui in qualche modo bisogna preoccuparsi ma la prestazione di Verona è stata sottotono, specie dopo il vantaggio che era arrivato al culmine di una buonissima prestazione sublimata dall'angolo di Calhanoglu e dal grandissimo gol di Zielinski. Poi i protagonisti del turnover e mi riferisco soprattutto a Luis Henriquema non solo, erano stati cambiati perché avevano abbassato il rendimento di tutta la squadra», ha spiegato ancora.

«L'Inter - ha concluso - ha trovato poi una vittoria che consente un grande sorriso per la fortuna ma bisogna ammettere che è stata una vittoria anche indubbiamente fortunata».