Sabatini: “Inter fortunata a Verona. Il turnover aveva abbassato il rendimento. Da preoccuparsi se…”

Il giornalista, sui social, ha detto la sua rispetto alla vittoria dei nerazzurri al Bentegodi nata grazie ad un autogol negli ultimi minuti
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Dopo la vittoria dell'Inter contro il Verona, Sandro Sabatini ha detto la sua sui suoi profili social. Queste le sue parole: «Quando vinci su autogol all'ultimo minuto una partita equilibrata, vuol dire che sei stato fortunato quindi l'Inter è stata fortunata a vincere a Verona. E per evitare che i tifosi nerazzurri diventino permalosi di fronte a questa "accusa di fortuna" dico che è una regola che vale per tutti. Anche per chi evita, grazie alla bravura del portiere, e mi riferisco al Napoli, due rigori in due partite consecutive che consentono di avere più serenità in entrambi le gare». 

Il turnover

—  

«Vale anche la fortuna per una decisione di pochi cm che riguarda il VAR e l'arbitro, quando commette un fallo molto evidente da ultimo uomo ma per il VAR c'è Sucic che è sulla traiettoria del pallone e quindi non è stato fallo da espulsione. Questo per dire che la partita dell'Inter regala grande soddisfazione e meritata naturalmente soddisfazione complessiva per la rimonta in classifica e consente alla squadra di Chivu di essere ad un punto dalla capolista», ha aggiunto.

«Ma merita anche una riflessione perché se è stato un episodio passeggero o un segnale di cui in qualche modo bisogna preoccuparsi ma la prestazione di Verona è stata sottotono, specie dopo il vantaggio che era arrivato al culmine di una buonissima prestazione sublimata dall'angolo di Calhanoglu e dal grandissimo gol di Zielinski. Poi i protagonisti del turnover e mi riferisco soprattutto a Luis Henriquema non solo, erano stati cambiati perché avevano abbassato il rendimento di tutta la squadra», ha spiegato ancora.

«L'Inter - ha concluso - ha trovato poi una vittoria che consente un grande sorriso per la fortuna ma bisogna ammettere che è stata una vittoria anche indubbiamente fortunata».

