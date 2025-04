Il centrocampista serbo, attualmente in prestito al Lucerna, è tornato a Milano per salutare i suoi ex compagni di squadra

Vecchie conoscenze sulle tribune di Interello: ad assistere alla sfida del campionato Primavera tra Inter e Juventus, come documentato da Fcinter1908, c'è anche Aleksandar Stankovic. Il centrocampista classe 2005, oggi in forza al Lucerna in prestito, è tornato a Milano per rivedere i suoi vecchi compagni di squadra.