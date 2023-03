Francesco Moriero compie 54 anni: il messaggio di auguri dell’Inter

Ecco il messaggio di auguri dell'Inter per Francesco Moriero, che oggi compie 54 anni: "Grinta, estro e imprevedibilità"

MILANO - Oggi Francesco Moriero compie 54 anni. Quando si pensa all'ex esterno vengono subito in mente le due pietre miliari calcistiche che lo continuano a legare a tutti i tifosi nerazzurri. La prima è senza dubbio quello splendido gol in rovesciata contro il Neuchatel Xamax. La seconda è l'iconico gesto dello “sciuscià” con cui omaggiava i compagni dopo una giocata vincente.

All'Inter dal 1997, Moriero ha vestito la maglia nerazzurra per tre stagioni, collezionando 83 presenze e segnando 10 reti. In campo ha sempre dimostrato grinta, estro e imprevedibilità. Le sue giocate sono state decisive per la coppa Uefa vinta nel 1997/98.