Francia, oggi primo allenamento a Clairefontaine. Equipe: “Su Thuram…”

I ventiquattro giocatori convocati da Didier Deschamps per affrontare la Croazia nei quarti di finale della Nations League (andata giovedì a Spalato, ritorno domenica allo Stade de France) sono attesi oggi a Clairefontaine, centro d'allenamento dei Blues. La prima seduta è prevista per le 17.30, ma dovrebbe riguardare solo coloro che non hanno giocato ieri.