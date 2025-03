In un video intitolato "Olivier, i Blues hanno un messaggio per te..." , i giocatori della squadra francese hanno elogiato il loro ex compagno di squadra. Da Adrien Rabiot ad Aurélien Tchouaméni passando per Kylian Mbappé. "Un viaggio straordinario con questa maglia", ha detto Didier Deschamps. "Ho avuto la fortuna di ereditare il tuo numero", aggiunge Marcus Thuram. "Un uomo che si dà da fare, che c'è quando hai bisogno di lui", aggiunge il portiere Mike Maignan.