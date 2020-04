Coronavirus, la Francia si ferma: a breve ufficiale lo stop definitivo di Ligue 1 e Ligue 2

“Fine della stagione calcistica. Il governo annuncerà nelle prossime ore la fine di Ligue 1 e Ligue 2. Niente più calcio fino ad agosto. La commissione si incontrerà a maggio per decidere le classifiche di questa stagione, con promozioni e retrocessioni“.

Così, su Twitter, il noto giornalista francese di RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, ha lanciato la notizia: il calcio in Francia va verso lo stop definitivo a causa della pandemia da coronavirus. Mentre in Italia continuano le polemiche sulla ripartenza o meno della Serie A, dunque, in Francia hanno ormai deciso in maniera definitiva.