Il ct francese non ha ancora deciso chi schiererà da titolare all'Europeo come centravanti. L'interista è tra i candidati ma nell'ultima gara non ha soddisfatto le aspettative

Nella partita con la Germania, attorno al sessantesimo ha fatto posto a Giroud. Deschamps ha schierato Thuram da centravanti accanto a Mbappé e Dembele, ma in Francia dicono che a quanto pare non ha soddisfatto completamente le aspettative del commissario tecnico francese.

Così Le Parisien sottolinea che il ct si trova di fronte ad un enigma in attacco: "Quale punta schierare agli Europei se Thuram contro la Germania ha deluso, Giroud sta invecchiando e Muani non è al meglio? Sono tutti e tre messi sullo stesso piano. Ognuno ha le sue qualità ma pure i suoi difetti e il verdetto è quindi incerto. Tutti e tre corrono per il posto da numero 9 della Nazionale a Euro 2024 nel 4-4-3 di Deschamps con Mbappé a sinistra, e Dembélé o Coman a destra. La gerarchia potrebbe essere stabilita direttamente durante la competizione, a seconda della natura dell'incontro, che sia partita del girone o eliminazione diretta, o a seconda del profilo tattico. Ma questo sabato, nell'amichevole contro la Germania, nessuno dei tre candidati ha fatto un passo in avanti", si legge sul sito del giornale francese.