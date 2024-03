Peccato però che il francese non è riuscito a incidere né con il Bologna, né contro i Colchoneros al ritorno, né nel big match con il Napoli. Nessun gol e nessun assist nei quattro impegni di marzo in maglia nerazzurra, quando invece a febbraio era già arrivato in "doppia doppia" stagionale. Se una prestazione non si valuta soltanto dai numeri e dall'incidenza sotto porta, in generale l'ex Borussia Monchengladbach è parso molto volenteroso ma parecchio impreciso, un po' caotico e senza dubbio meno letale sotto porta".

"Thuram vuole subito tornare a far rombare il suo motore come ha fatto per tutta la stagione sorprendendo forse anche se stesso e il club che ha scommesso su di lui in estate. Era arrivato senza l'etichetta di bomber per essere un'alternativa a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, è diventato titolare quando il belga si è tirato indietro e ha cominciato sùbito a duettare splendidamente con l'argentino su ogni palcoscenico. Ha segnato al Milan, alla Fiorentina, alla Lazio, alla Roma e al Napoli, ha deciso la sfida al Benfica in Champions League e ha squillato anche nella semifinale di Supercoppa Italiana sempre contro i biancocelesti".

