Inter, i fratelli Carboni nuovamente convocati dall’Argentina U20

Nuova convocazione con l'Argentina U20 per Franco e Valentin Carboni: i due gioiellini dell'Inter, classe 2003 e 2005, parteciperanno a uno stage con la selezione guidata dal ct Javier Mascherano dal 27 al 29 di giugno, in vista del torneo internazionale dell'Alcudia, che si terrà dal 27 luglio al 7 agosto in Spagna.