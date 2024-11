Iñaki Williams sottolinea l’ambivalenza del fenomeno: "Per me rappresenta una linea sottile. Più che razzismo, penso che sia soprattutto classismo. I neri che guadagnano sono visti meglio di quelli che vendono per strada. Tutto va insieme. Il calcio in questo senso è un oratore molto potente, i bambini con riferimenti come noi non prestano attenzione al nostro colore, a loro semplicemente piace come giochiamo e indossiamo la nostra maglia o quella di Lamine... In questo modo possiamo ottenere che molte visioni cambino".