L'Inter affronterà la Juve col suo solito schema, il 3-5-2 di Inzaghi è ormai un sistema più che collaudato. Ma potrebbero non mancare le variabili a gara in corso, soprattutto con l'inserimento di Frattesi.

Secondo La Gazzetta dello Sport "La soluzione più interessante per Inzaghi sembra Frattesi con i suoi inserimenti da gol. Un vero peccato vederlo in panchina con il suo potenziale. Togliendo uno tra Pavard e Darmian, l'Inter potrebbe schierarsi con il 4-2-3-1 e l'ex Sassuolo esterno alla Perrotta (soluzione in teoria utile anche per Spalletti), oppure con i 4-3-1-2 con Miki trequartista Aspettando il nuovo Buchanan".