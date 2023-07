Inter, il cambio look di Frattesi: prima biondo, poi salto dal parrucchiere. Il motivo…

Arrivato a Milano con una chioma platino, prima delle foto ufficiali Davide Frattesi ha cambiato look

Alcuni tifosi nerazzurri lo avranno notato. Arrivato a Milano con una chioma platino, prima delle foto ufficiali Davide Frattesi ha cambiato look. Come sottolinea Repubblica, sembra che il centrocampista abbia deciso di cambiare la tinta dei capelli nottetempo, per avere un aspetto più sobrio nel momento solenne della presentazione ai suoi nuovi tifosi.